Fostul premier Victor Ponta sustine ca "guvernarea populista si neprofesionista ne arunca intr-o situatie la fel de rea ca in 2009-2010".



"De la inceputul anului noi, cei de la ProRomania, am tot tras semnalul de alarma: guvernarea populista si neprofesionista ne arunca intr-o situatie la fel de rea ca in 2009-2010! Din acest motiv am si votat motiunea de cenzura (nu de dragul PNL si USR care, oricum, nu au pregatit nicio alternativa serioasa la PSD - ALDE)!

Si acum, ca si in 2010-2011, nota de plata a unei proaste guvernari va fi achitata de oamenii obisnuiti si de firmele romanesti - cei bogati si companiile multinationale au mereu variante de salvare!

Solutii exista; trebuie insa o alta echipa guvernamentala, cu oameni profesionisti si care sa nu fie disperati dupa voturi / la ProRomania construim in aceasta vara o varianta alternativa de Guvern - mai putine ministere, programe adevarate de investitii in economie si restructurare a aparatului administrativ, plus oameni PROfesionisti si competenti!

In 2012 Romania a avut un Guvern care a scos tara din criza si a pus bazele unei dezvoltari adevarate/ dar nu trebuie sa repetam criza din 2010-2011 ca sa intelegem ce avem de facut! Suntem in ceasul al 12 lea! Facem ceva?", a scris Ponta pe Facebook.