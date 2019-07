74 de parlamentari, majoritatea social-democrati, au depus un proiect de lege prin care copiii ar putea fi obligati sa-si intretina parintii si bunicii care au nevoie de sprijin material.



"Copiii majori apti de munca sunt obligati sa-si intretina si sa-si ingrijeasca parintii inapti de munca, aflati in dificultate, necesitand sprijin material", potrivit proiectului de lege.

Initiatorii sustin ca ar fi nevoie de o asemenea lege, avand in vedere migratia fortei de munca in strainatate, a cazurilor de batrani abandonati, noteaza hotnews.ro.

"Ne aflam intr-o lume in care normele morale se dovedesc a nu mai fi suficiente pentru a crea obligatii reciproce intre oameni, nici chiar intre membrii aceleiasi familii, dezumanizarea sub influenta banilor, egoismul si lupta pentru dobandirea averilor create prin munca parintilor si bunicilor, determinandu-i pe tineri sa uite ca au si nu numai drepturi", se arata in expunerea de motive a "Legii recunostintei intre generatii".

Pensia de intretinere platita de copiii majori ar urma sa se stabileasca pe cale amiabila, "apelarea la rezolvare pe cale judecatoreasca fiind ultima solutie de urmat". Totusi, pensia nu poate depasi o cincime din venitul net al celui care o va plati.

De asemenea, "in circumstante exceptionale (boala grava, handicap sever, mutilare sau alta dizabilitate a parintefui), copiii majori pot fi obligati de catre instanta judecatoreasca sa participe la cheltuielile suplimentare generate de starea in care se afla parintele".

Pedepse cu inchisoarea

"Fapta unei persoane care incalca cu vinovatie prevederile prezentei legi contituie infractiune si se sanctioneaza conform articolului 305 din Codul Penal privind infractiuni contra familiei". Astfel, pedeapsa este de inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau amenda, pentru cazurile de "parasire, alungare sau lasare fara ajutor". Pentru situatia de "neplata cu rea-credinta, timp de 2 luni, a pensiei de intretinere stabilita pe cale judecatoreasca", pedeapsa este de inchisoare de la 6 luni la 3 ani.

Vezi proiectul de lege AICI, iar expunerea de motive AICI.