"Acesti oameni arunca Romania cu 20 de ani in urma, incearca s-o scoata din Europa. Inca nu a aparut aceasta decizie in presa occidentala si in randul membrilor Parlamentului European, a comisarilor europeni, dar maine sigur vom fi intrebati de la prima ora. Nu e doar obraznicie, e un atac direct la ce inseamna stat de drept in Romania.

Faptul ca Dorneanu, Enache, Stan, Deliorga si Atilla Varga au venit cu aceasta decizie, care practic rescrie justitia ultimilor 10 ani... Nu se poate sa faci asa ceva! Ne mai ramane sa faca detasamente ale poporului sa-l scoata pe Dragnea pe bratie din puscarie, strigand ca e detinut politic", a spus Rares Bogdan la B1 TV, citat de stiripesurse.ro.