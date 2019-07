In urma Comitetul Executiv National al PSD reunit in prima sedinta dupa ce Viorica Dancila a fost aleasa presedinte al partidului s-a decis ca Robert Negoita sa fie suspendat timp de sase luni din PSD, iar Serban Nicolae sa fie inlocuit din functia de lider de grup la Senat



Surse din PSD au dezvaluit pentru Agerpres ca s-ar fi decis suspendarea din PSD Pentru sase luni primarului sectorului 3, Robert Negoita si inlocuirea senatorului Serban Nicolae din functia de lider al grupului parlamentar PSD din Senat.

In locul lui Serban Nicolae ar urma sa vina, din septembrie, senatorul Liviu Lucian Mazilu

Digi24 informeaza ca in cadrul sedintei s-ar fi ales si noul trezorier al partidului, senatorul PSD Mihu Stefan.

Viorica Dancila i-ar fi reprosat lui Serban Nicolae ca saboteaza deciziile partidului, in timpe ce decizia in cazul lui Robert Negoita a fost luata in urma criticilor aduse premierului si Guvernului, potrvit unor surse citate de Mediafax, noteaza ziare.com.