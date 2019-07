"Ati avut emotii? Eu nu. Avem conflict de natura constitutionala intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie privind completurile specializate pe coruptie de la Instanta Suprema. Galactic.

Zice cine? Neasemuita Curte Constitutionala. Prin majoritate, cea mai mica posibila, dar totusi. E adjudecat. Sa retinem nume, istoria e facuta intotdeauna de oameni. Cu nume si istoria lor, onoranta sau mai putin:

- 5 voturi ”pentru”: Valer Dorneanu, Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Marian Enache si Attila Varga

- 4 voturi ”impotriva”: Livia Stanciu, Simina Tanasescu, Daniel Morar si Mona Pivniceru.

E grav conflictul acesta? Cica e grav si e si vechi. A durat, haaat, pana in ianuarie 2019, cand Inalta Curte de Casatie si Justitie (adica cea mai mare instanta din tara romaneasca) a realizat ca e in greseala si a decis infiintarea de completuri specializate. Cred ca prin faimoasa tragere la sorti decisa de CSM, cu bile de care nici loteria nationala nu avea. Istorie frate, nu joaca.

Ce efecte are conflictul?

Un moft, cauzele se rejudeca. Nu toate, nu va grabiti. Numai o parte. Cele in care hotararile nu au devenit definitive. Aici pe mine ma pierde Curtea. Pai daca e conflict, de ce distingem? Banuiesc ca, in motivarea deciziei, Curtea asta a miracolelor va zice ceva de autoritatea de lucru judecat. Si cum cei mai multi cred ca raul in Romania se numeste Dragnea, surse din Curte se grabesc sa confirme ca Dragnea nu profita. Nu? Pe bune? Au auzit sursele din Curte de contestatii in anulare? Nu ma consoleaza decat ca Dragnea iese si va da de pamant cu PSD-istii care au uitat instantaneu ce inel au sarutat.

Stiu ce vor spune puristii: deciziile Curtii Constitutionale nu se discuta, trebuie acceptate ca atare. Si totusi aceasta Curte a dus conflictul de natura constitutionala la cer. Si din cer da decizii pentru pamanteni, care striga la cer de inovatoare ce sunt. Stiu, fluier in Biserica si ma iau de spuma spumelor in materie juridica, judiciara, jurisprudentiala numita CCR. Daca tot am fluierat, mai fluier o data: Curtea asta constitutionala a creat un conflict de natura sociala si o falie in societate, printre juristi si nejuristi, pe care va dura ani lungi sa o putem aduce la dimensiunea unor diferente normale intr-o societate vie. Curtea asta va fi studiata in universitati la asa nu in materie de contencios constitutional.

Pruna: Au ars totul si au pus in loc o smechereala de stat si de partid

Toata debandada asta in care traim din 2017, toata bataia asta de joc in care pana si psd-isti cu psd-isti se incaiera public (vezi cel mai recent caz al ministrului justitiei si presedintelui CSM), are multi autori. Nu sunt legati intre ei ideologic sau prin vreo idee oarecare care sa nu aiba de a face cu un interes direct pentru ei, mamele, copiii, cumnatii, nasii si finii lor. Sunt legati intre ei prin acest interes pentru ei si clanul lor, prin instinctul faptului ca in lumi normale sunt irelevanti in cel mai bun caz si prin dispretul profund fata de valorile fundamentale ale oricarei societati: merit, recunoastere sociala intemeiata pe o anumita cunoastere intr-un domeniu, onoare, responsabilitate pentru propriile fapte. Au ars totul si au pus in loc o smechereala de stat si de partid, la limita infractionalitatii. Si, legalisti fiind, si-au atarnat la butoniera o Curte constitutionala. Un fel de nasul nasilor. O Curte ambitioasa, care necunoscand limite, livreaza peste legea de functionare, fara proportionalitate si intr-un avant care cred ca uimeste si pe cei mai abili sforari.

Pentru ordine in tot acest dezmat e nevoie de un program foarte curajos nu numai pe justitie, ci pe fundamentele pe care e asezat statul roman. Stiu, asta nu aduce voturi. Dar macar aduce constiinta faptului de a nu fi tacut, interesat de o miza mica: voturi intr-o tara care asa cum e asezata nu poate fi guvernata.

PS: Acesta e un pamflet. Atat a mai ramas: pamfletul ca arma de aparare a statului de drept si a bunului simt, in sens larg", a scris Raluca Pruna pe Facebook.