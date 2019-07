Proiectul PSD de revizuire a Constitutiei, in care a fost inclus textul initiativei cetatenesti Fara Penali in functii publice, arata ipocrizia social democratilor care au in continuare membrii cu condamnari penale definitive, inclusiv in Parlamentul Romaniei, dar public sustin ca vor curatirea clasei politice, se arata intr-un comunicat USR.

"USR considera ca proiectul PSD este doar o pacaleala pentru romani si face parte din planul social democratilor de a se reabilita in fata cetatenilor folosind vorbe goale si copiere de texte juridice dupa modelul copy-paste. In plus, USR isi exprima ingrijorarea ca PSD se foloseste de popularitatea initiativei Fara Penali in functii publice pentru a strecura modificari constitutionale nocive.

«Daca va intra in dezbatere impreuna cu alte prevederi, aceasta initiativa cetateneasca, fara precedent atat pentru scena politica, cat si pentru societatea civila din Romania, poate fi instrumentalizata in mod perfid de PSD. Fie pentru a bloca orice revizuire constitutionala si pentru a pierde aceasta initiativa in dezbateri parlamentare, fie ca parghie pentru a strecura modificari constitutionale nocive, folosind popularitatea acestei initiative», explica deputatul USR Silviu Dehelean, membru in Comisia juridica, de disciplina si imunitati.

USR transmite ca proiectul PSD de revizuire a Constitutiei este unul periculos pentru ca include doar modificari superficiale in privinta temelor majore care au fost vizate de referendumul pentru justitie. De exemplu, in privinta interzicerii amnistiei si gratierii, PSD a adaugat un singur text la unul dintre articolele din Constitutie care se refera la gratierea individuala, dar a evitat in mod deliberat sa interzica amnistia si gratierea colectiva pentru corupti. De asemenea, in ceea ce priveste ordonantele de urgenta, PSD nu a inclus si Inalta Curte de Casatie si Justitie printre institutiile care pot contesta la Curtea Constitutionala OUG-urile emise de Guvern, dupa ce in ultimii doi ani magistratii de la ICCJ au criticat serios multe din modificarile introduse de PSD-ALDE prin ordonante de urgenta in domeniul justitiei.

«PSD face un lucru pe care nu si-l doreste, o face doar de ochii lumii, dupa ce fostul presedinte Liviu Dragnea a ajuns la inchisoare. Este evident ca PSD interpreteaza dupa cum ii convine rezultatul referendumului din 26 mai si nu a renuntat la idea unei amnistii si gratieri colective. Ceea ce ne dorim sa se intample este ca pentru toate aceste propuneri de modificare a Constitutiei, discutia sa se poarte separat si sa dea un vot separat pentru fiecare proiect depus in Parlament», spune deputatul USR Stelian Ion.

USR sustine ca este absolut necesar ca votul pentru Fara Penali in functii publice sa fie separat de proiectele de revizuire a Constitutiei pentru a nu parazita initiativa".