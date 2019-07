Uniunea Salvati Romania sustine, dupa ce CCR a stabilit, miercuri, ca exista un conflict juridic intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie pe tema completurilor specializate in coruptie, ca Justitia a primit "o noua si devastatoare lovitura, prin intermediul Curtii Constitutionale politizate, doar pentru ca infractori din partidele la putere sa nu raspunda pentru faptele de coruptie comise".



"Este o noua decizie dintr-un sir mai lung de decizii care au aratat ca actualii judecatori ai Curtii Constitutionale au indepartat institutia de la rolul sau fundamental de gardian al Constitutiei. In ultimii ani, CCR a fost transformata intr-un jucator politic, intr-un actor cheie pus in slujba intereselor PSD si ale lui Liviu Dragnea. Curtea, in componenta sa actuala, a ajutat la dezincriminarea unor fapte de coruptie, a limitat atributiile presedintelui Romaniei si a tras concluzii despre ce dosare trebuiau procurorii sa claseze. In speta de fata, degeaba au fost aduse argumente potrivit carora toti judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie sunt specializati in materie de coruptie. CCR, in actuala componenta colorata politic, a decis sa-i ajute pe toti infractorii judecati in ultimii 16 ani pentru fapte de coruptie", a declarat presedintele USR, Dan Barna, potrivit unui comunicat de presa al partidului.

USR afirma ca semnele de intrebare cu privire la decizia CCR sunt cu atat mai mari din perspectiva celor trei sesizari adresate Curtii de Justitie a Uniunii Europene de instante din Romania, sesizari legate de competenta CCR de a face aprecieri si a lua decizii legate de modalitatea de compunere a completurilor de judecata. Judecatorii CCR au refuzat sa amane un verdict la sesizarea lui Florin Iordache pana cand se pronunta CJUE, mai sustine USR.

"De decizia de astazi a CCR ar putea beneficia toti cei judecati si condamnati pentru fapte de coruptie de un complet de trei judecatori in perioada 2003 - 2019. Pe lista se afla Liviu Dragnea, condamnat definitiv la 3 ani si 6 luni de inchisoare in dosarul angajarilor fictive de la Protectia Copilului Teleorman, Darius Valcov, condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare cu executare, Viorel Hrebenciuc, condamnat in prima instanta la 2 ani de inchisoare cu executare, Radu Mazare, condamnat definitiv la 9 ani de inchisoare, baronul de Constanta Nicusor Constantinescu, condamnat definitiv la 5 ani de inchisoare, Dan Sova si multi altii", se mai arata in comunicatul USR.

USR mai afirma ca "o gasca de infractori, cocotata la putere prin inselarea electoratului, distruge sistematic, de doi ani si jumatate, sistemul judiciar si lupta impotriva coruptiei, rescrie legile pentru a scapa si pentru a putea continua sa fure in liniste".

"Sub guvernarea PSD-ALDE, infractorii au devenit acuzatori si vor sa-i bage la puscarie pe judecatorii si procurorii care indraznesc sa ii traga la raspundere. Sub guvernarea PSD-ALDE, Romania se indeparteaza tot mai mult de Europa si de valorile europene", se mai mentioneaza in comunicat.

Curtea Constitutionala a Romaniei a stabilit, miercuri, ca exista un conflict juridic intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie pe tema completurilor specializate in coruptie, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR.

Sursele citate au mentionat ca dosarele care nu au avut o decizie definitiva pana la 1 ianuarie 2019 vor fi rejudecate de completurile de cinci judecatori de la ICCJ. Decizia a fost luata cu majoritate.