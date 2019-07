Senatorul liberal Ioan Cristina condamna faptul ca, la aproape 1 an de la mitingul din 10 august, "romanii nu au aflat cine sunt responsabili pentru reprimarea protestului Diasporei", el afirmand ca acest dosar ar putea avea soarta celui privind Revolutia din 1989.





"Declinarea dosarului 10 august de catre Parchetul General si transmiterea sa catre DIICOT risca sa ne aduca in situatia in care acest dosar va avea soarta dosarului Mineriadei si al Revolutiei", arata senatorul de Arad, intr-un comunicat de presa remis miercuri, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, "este ingrijorator faptul ca inca nu a fost finalizat rechizitoriul si nu exista niciun responsabil politic pentru gazarea a sute de romani care au manifestat pasnic".

"Mai mult, coordonatori ai jandarmilor direct implicati in protestul de pe 10 august fie au fost mentinuti in aceleasi pozitii de raspundere, fie au fost promovati. Consider ca avem de-a face cu o musamalizare a faptelor si ca aflarea adevarului este tergiversata. De aceea, consider ca dosarul vizand protestul din 10 august trebuie finalizat si vinovatii trebuie trimisi in fata instantelor de judecata", mai arata Ioan Cristina.

Conform sursei citate, PNL "a solicitat in repetate randuri demisia tuturor celor vizati in dosar".