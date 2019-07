Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu, sustine ca presedintelui Klaus Iohannis nu ii pasa de prezentul sau de viitorul Republicii Moldova, incalcandu-si astfel promisiunea din campania din 2014.



Klaus Iohannis si promisiunea Pactului de la Snagov pentru Moldova.

"Ca Presedinte al Romaniei, imi propun sa construiesc un consens politic si social pentru a fixa ca prioritate nationala parcursul european al Republicii Moldova, care a fost si va ramane o tema majora a Romaniei in context european. Indiferent de culoarea politica a guvernarii de la Bucuresti, Romania are o datorie fata de cetatenii de dincolo de Prut, derivata tocmai din aceasta relatie speciala.... La baza oricarui proiect major trebuie sa existe un consens care trebuie construit, la nivelul societatii, al clasei politice, al institutiilor statului, Parlamentului etc. Presedintele Romaniei va trebui sa aiba un rol determinant in acest proces (...)

Ca Presedinte al Romaniei, nevoia de a construi un «nou Snagov» pentru societatea romaneasca va fi cadrul in care imi voi asuma problematica Republicii Moldova".

Emotionantul angajament de mai sus este desprins din programul electoral al candidatului Klaus Iohannis cu care a castigat presedintia in 2014.

Tariceanu: Emotionant, dar vai, atat de gaunos

«Ca presedinte al Romaniei», ca sa-l citez, dl.Iohannis nu doar ca nu a schitat cel mai mic gest de a organiza cadrul pentru un nou Pact de la Snagov, dedicat fratilor moldoveni, ci a lasat, din contra, impresia ca e uitat complet de Moldova, in ansamblu.

Nu e intamplator faptul ca, atunci cand, in 2016, ambasadorul SUA la Chisinau, James Pettit, declara public si scandalos ca Moldova trebuie «sa ramana un stat suveran si independent in interiorul unor granite sigure» si ca «Moldova nu este Romania, are propria sa istorie si propriile provocari», dl. Klaus Werner Iohannis si premierul desemnat de el, Dacian Julien Ciolos, nu au avut nicio reactie. Din pacate, am fost singurul demnitar care a reactionat dur, declarand, intre altele, ca «dl. ambasador reia si actualizeaza tezele lui Stalin, pe baza carora a fost semnat in 1939 Pactul Ribbentrop-Molotov care a dus la amputarea teritoriala a unor tari din regiune printre care si Romania».

Nu e intamplator nici scandalul provocat in martie anul acesta, cand, intrebat de presa despre momentul reunificarii, presedintele a raspuns, sec: «cand ambele popoare vor hotari ca vor acest lucru», stupefiind intreaga natie.

Si nu e intamplator nici faptul ca, luna trecuta, presedintele a avut reactii confuze si intarziate vizavi de evenimentele tensionate de la Chisinau, mergand pana la a cere instructiuni de la domnii Tusk si Juncker legat de ce ar trebui sa faca si sa spuna.

Asta nu l-a impiedicat, in buna sa traditie, sa-si asume ulterior meritele pentru rezolvarea crizei, adica pentru ca a trimis la Chisinau un consilier al sau despre care nu e clar ce misiune a avut cu adevarat. Daca este sa ne luam dupa ce spune media, singurul rezultat al acestei vizite este eliberarea rapida a afaceristului Renato Usatii. O eliberare considerata dubioasa de catre insasi doamna Maia Sandu, noul premier de peste Prut, pe care am intalnit-o ieri.

Realitatea, din pacate, este ca domnului Iohannis nu ii pasa de Moldova decat, cel mult, din perspectiva voturilor pe care spera sa le obtina de la fratii nostri cu dubla cetatenie.

Domnului Iohannis nu ii pasa de prezentul ori viitorul Moldovei

Nu face vizite acolo, nu da semne ca l-ar interesa unirea ori aducerea tarii in UE, ba chiar are grija sa ne reaminteasca faptul ca suntem «doua popoare».

Domnului Iohannis nu ii pasa daca Moldova e harazita sa ramana perpetuu o zona-tampon intre UE si Rusia, care sa ajute vesticii sa doarma mai linistiti.

Intrebarea nu e de ce nu a organizat dl. presedinte «al doilea Snagov» dedicat problematicii relatiei cu fratii de peste Prut, asa cum ne-a promis solemn in campanie. Intrebarea e daca macar a avut vreodata intentia sa faca asta.

Vorbe frumoase care dau bine doar in programele electorale si nimic mai mult, intr-o Romanie a lucrului bine «tacut»", a scris Calin Popescu Tariceanu pe Facebook.