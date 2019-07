Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, spune ca se regaseste din ce in ce mai putin in PSD, motiv pentru care nu a fost prezent la Congresul din 29 iunie.



"Ma regasesc din ce in ce mai putin! V-o spun cat se poate de direct!", i-a declarat prezentatoarei Denise Rifai, intrebat daca gestul lui de a nu veni la Congres a fost un gest de fronda.

"Nu este prima data cand spun treaba asta. Si am si votat in consecinta. Eu am considerat ca pe 26, seara, PSD trebuia sa iasa de la guvernare. Mai mult decat atat, consider ca de felul cum a fost condusa Romania si partidul nu este Liviu Dragnea singurul vinovat. E o gasca acolo care e la decizie si care face aceleasi lucruri in continuare. Eu nu pot sa ma regasesc in asa ceva. Astea sunt cele mai importante aspecte, dar mai sunt si altele. Ca de exemplu: se enunta atata programul de guvernare care nu e respectat.

Ceea ce s-a intamplat in PSD in ultimii ani este un putregai mocirlos. Niciun partid nu se curata la putere, ci din contra se afunda mai rau. Niciun partid nu s-a curatat fiiind la guvernare, ba dimpotriva, se infesteaza din ce in ce mai rau. Marea eroare a fost ca PSD a ramas la guvernare. E nevoie de o perioada de opozitie pentru a se scapa de acea gasca care nu se lasa dusa. Din nefericire pentru PSD si pentru Romania", a incheiat Robert Negoita, potrivit Dcnews.ro.