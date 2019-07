Prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, afirma ca Eugen Teodorovici a fost promovat presedinte executiv al PSD, in loc sa fie demis pentru incompetenta.



"In loc sa fie demis pentru incompetenta, Teodorovici a fost promovat presedinte executiv al PSD.

Orlando Teodorovici este artizanul a doua manipulari grosolane si periculoase pentru economia tarii:

- A falsificat prognozele economice si a construit un buget mincinos, care a crapat inainte de jumatatea anului;

- A pacalit populatia ca prin renuntarea la ROBOR, ratele bancare vor scadea;

Bugetul rusinii nationale a devenit factor de risc pentru Romania

Numai in primele 5 luni din acest an:

- Banii lipsa de la buget au ajuns la 14,7 miliarde lei;

- Cheltuielile pentru imprumuturile facute de Teodorovici au crescut cu 13,7%, pana la 6,3 miliarde lei, ceea ce inseamna ca anul acesta vom plati peste 15 miliarde lei numai pe dobanzi;

- Veniturile fiscale sunt la un minim istoric, de numai 6,1% din PIB;

- Absorbtia fondurilor europene nerambursabile este la fel de slaba ca in anii trecuti – daca scadem subventiile acordate fermierilor direct de UE, observam ca pe investitii nu s-au adus bani deloc;

- Investitiile publice din bugetul national sunt la fel de slabe ca anul trecut;

Solicit demisia imediata a Ministrului Finantelor Publice pentru falsul bugetar pe care l-a girat. Solicit Guvernului sa nu recurga la epurari politice in institutiile publice si sa dea afara oamenii care muncesc pentru ca bugetul are probleme si nu poate asigura plata salariilor pentru toti angajatii. Avertizez Guvernul ca nici in criza economica din 2009-2011 nu au fost dati afara oameni, desi Romania a trecut printr-o criza bugetara severa, generata tot de cuplul toxic PSD & Tariceanu!