Carmen Avram a vorbit despre negocierile care au loc la Bruxelles si a afirmat ca presedintele Klaus iohannis "nu a contat in acest joc" si nu s-a pus problema ca el sa fie presedintele Consiliului European.



"Fiecare negociaza pentru tara lui si pentru CV-ul propriu, in plan secund. Si atunci se fac jocurile intre partidele politice din fiecare tara membra. Premierul bulgar stie sa faca jocurile si a fost extrem de impresionant modul in care a jucat pentru tara lui. A spus ferm: "Vrem sa ne primiti in Schengen si sa ni se ridice MCV. Cine va face asta va avea sprijinul nostru".

Ce se intampla cu presedintele Romaniei? Absolut nimic. Nu se aude absolut nimic despre Klaus Iohannis, in aceste negocieri. Nu conteaza absolut deloc, dupa cum nu a contat nici macar in ceea ce se spunea ca va fi la Presedintia Consiliului European. Nu a existat. Descopar si eu ca a fost doar un fake news, poate fabricat la Bucuresti, dar Klaus Iohannis nu a contat deloc in acest joc. Nu a fost vorba ca el sa fie presedinte al Consiliului European", a spus Carmen Avram, la Antena 3, citata de Dcnews.ro.