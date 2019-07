Vicepresedintele grupului parlamentar al PPE din Parlamentul European, Siegfried Muresan, sustine ca din momentul in care s-a decis ca Franta va da viitorul presedinte al Bancii Centrale Europene, sansele Laurei Codruta Kovesi de a deveni procuror sef european au crescut.



"De la inceputul procedurii de alegere a doamnei Kovesi in pozitia de procuror sef european am spus ca sansele domniei sale vor creste dupa alegerile europarlamentare, deoarece prioritatile Frantei vor fi altele. In urma cu doua saptamani am spus clar intr-un interviu ca prioritatea Frantei este pozitia de presedinte al Bancii Centrale Europene. Astazi s-a decis exact asta: Franta va da viitorul presedinte al Bancii Centrale Europene.

Fac aici urmatoarea afirmatie: astazi au crescut sansele doamnei Kovesi de a deveni procuror sef european", a scris Siegfried Muresan, pe Facebook.