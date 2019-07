Ministrul Transporturilor Razvan Cuc, prezent marti la Bals, la organizarea de santier de pe tronsonul II al drumului expres Craiova - Pitesti, unde a avut o intalnire cu presedintele Ford Romania, Ian Pearson, a declarat ca va vizita periodic in lunile urmatoare santierul drumului expres, impreuna cu reprezentantul companiei constructoare de masini.



Ian Pearson a postat pe retelele de socializare, in urma cu doua zile, imagini de pe santierul drumului expres Craiova - Pitesti, din zona drumului tehnologic ale carui lucrari au fost inaugurate pe 22 mai, aratand ca nu s-a progresat prea mult, desi la momentul deschiderii santierului au fost facute promisiuni ca centura ocolitoare a orasului Bals va fi construita pana la finalul anului acesta.

"O sa vin peste doua - trei saptamani aici, din nou, cu domnul presedinte Ford (presedinte Ford Romania, Ian Pearson ), ca am stabilit sa venim in santier, sa facem vizite impreuna, o sa venim sa vedem exact cum stau lucrarile. Acum eu n-o sa ma leg de constructor (...) pe 22 mai, atunci practic s-au inceput lucrarile, s-a inceput cu descarcarea arheologica, sunt niste proceduri", a spus Razvan Cuc.

Dupa intalnirea cu ministrul Transporturilor, presedintele Ford Romania, Ian Pearson, a declarat si el ca va vizita periodic santierul drumului expres si a adaugat ca va fi complet multumit atunci cand va merge pe drumul expres Craiova - Pitesti.

Intrebat de ce la inceperea lucrarilor, pe 22 mai, nu s-a precizat ca este vorba de un drum tehnologic, ministrul Transporturilor a aratat ca pentru drumuri expres si autostrazi este nevoie de drumuri tehnologice, iar antreprenorul stabileste cu ce incepe lucrarile pe un santier, in cazul de fata constructorul stabilind sa inceapa cu drumul tehnologic.

"Pe 22 mai am deschis lucrarile la tronsonul 1, unde este un antreprenor italian, a primit autorizatia de constructie si trebuia sa lucreze la drumurile tehnologice (...) Orice drum expres, orice autostrada, toate obiectivele de investitii, sunt deservite de drumuri tehnologice. (...) Ei s-au apucat de drumurile acelea sa le faca. Fiecare antreprenor isi alege strategia, spre exemplu domnul Umbrarescu a dorit sa-si aduca toate utilajele, toate materialele, ca in momentul in care incepe sa inceapa in forta. Fiecare antreprenor are propria strategie. (...) CNAIR are un contract semnat cu antreprenorul, in care el are o perioada in care eu pot sa-l trag la raspundere daca vad ca pe anumite etape el nu-si finalizeaza aceste etape. Daca eu vad ca dupa 6 luni sau dupa 5 luni el nu a avansat asa cum trebuie il trag la raspundere, dar el, in momentul de fata, constructorul, este in contract si din contra, s-a diminuat perioada de proiectare" a aratat ministrul Transporturilor.

Razvan Cuc a mentionat ca in privinta autorizatiilor pentru construirea drumului expres Craiova - Pitesti, initial au fost emise cele pentru terenurile aflate in domeniul public al statului si ulterior s-au emis si pentru celelalte terenuri.

Ministrul a subliniat ca prioritare sunt variantele ocolitoare pentru Bals si pentru Slatina.

"Noi, ca sa grabim lucrarile, ca asa este normal, le-am si spus la minister, vom grabi, nu vom mai sta sa asteptam (...) dupa tot felul de nebunii ale functionarilor. Si atunci s-a dat in prima faza o autorizatie pentru terenurile in domeniul public, care sunt ale statului, si acum s-a venit cu restul de autorizatii pentru toate terenurile. (...) Eu nu am spus niciodata ca drumul expres Craiova- Pitesti va fi finalizat la sfarsitul acestui an. (...) Eu am spus ca anumite parti vor fi finalizate si aici m-am referit la centura de la Bals si centura de la Slatina, l-am rugat pe constructorul roman, daca este de acord, sa se mobilizeze sa lucreze la aceste doua obiective", a mai spus Razvan Cuc.