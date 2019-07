Deputatul USR Silviu Dehelean, secretar al Camerei Deputatilor si membru al Comisiei juridice, atrage atentia asupra modului prin care Partidul Social Democrat incearca sa musamalizeze una dintre cele mai mari escrocherii financiare ale Guvernarii Dancila. Alegerea lui Eugen Teodorovici in functia de presedinte executiv al PSD reprezinta nu doar un vot de incredere, ci si o cautionare a practicilor abuzive patronate de Ministerul de Finante, sustine Dehelean. Deputatul USR reaminteste ca, desi Teodorovici a demis-o pe fosta sefa a Fiscului, nu s-a preocupat de anularea niciunei masuri abuzive din mandatul acesteia.



”Pesedistii au stabilit sambata ca Eugen Teodorovici este al doilea cel mai important om din partid, dupa Viorica Dancila. Neoficial, pare ca si-l doresc si candidat la alegerile prezidentiale, sau, cel putin, stim ca el tinteste nominalizarea. Dar in toata aceasta euforie a promovarii domnului Teodorovici, nimeni nu spune nimic despre atrocitatile fiscale comise sub patronajul domnului ministru de Finante. Poate acum, cand domnul Teodorovici a terminat de sarbatorit victoria interna, e un moment oportun sa reamintim cateva aspecte.

Nu a surprins pe nimeni ca, simtindu-se in campanie electorala precoce, domnul Teodorovici a promis o serie de facilitati fiscale pentru companiile rau-platnice. Bineinteles ca gandurile domnului ministru de Finante s-au indreptat catre cei care se eschiveaza de la plata obligatiilor fiscale, si nu catre cetatenii onesti. Caci cetatenii onesti nu l-ar lua niciodata in calcul pe domnul Teodorovici ca posibila optiune electorala, in timp ce evazionistii l-ar putea trata ca pe un partener aflat la guvernare. In fond, si domnul ministru de Finante intampina serioase dificultati atunci cand trebuie sa isi justifice veniturile si cheltuielile.

Dar dincolo de aceste probleme mai degraba principiale, domnul Teodorovici este acum garantul uneia dintre cele mai mari haiducii financiare din ultimele decenii. Asa cum am semnalat si prin comunicari anterioare, ANAF a emis in ultimele luni un numar record de decizii de impunere iar majoritatea par a nu avea nicio baza legala. Parlamentarii Opozitiei din Comisiile de buget si finante au confirmat abuzurile si au explicat aceasta strategie de intimidare derulata de ANAF prin prisma disperarii financiare in care se afla Guvernul Romaniei.

In urma presiunilor publice, Teodorovici a eliberat-o din functie pe Mihaela Triculescu, o demisie pe care am solicitat-o inca din luna aprilie. Cu toate acestea, insa, domnul Teodorovici spera sa devina beneficiarul abuzurilor fostei sefe ANAF, asteptand ca sumele pretinse in mod nejustificat de la cetateni sa fie achitate de buna voie sau confiscate in urma popririlor conturilor. Apoi, cunoscand procentul redus al celor care se incumeta sa lupte cu Fiscul chiar daca se stiu indreptatiti sa o faca, Teodorovici va putea exploata sumele aferente in cel mai politicianistic mod posibil: oferind amnistii fiscale pentru rau-platinicii care i-ar putea deveni votanti.

Iata cum, intr-o maniera care sfideaza pana si standardele coborate cu care ne-a obisnuit Partidul Social Democrat, domnul Eugen Orlando Teodorovici incearca sa devina prezidentiabil facandu-si campanie cu pomeni fiscale printre necinstiti pe banii cetatenilor onesti”, explica deputatul USR Silviu Dehelean, potrivit unui comunicat.