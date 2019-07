Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a fost avizat cu unanimitate de voturi pentru un nou mandat la sefia BNR de catre Comisiile pentru Buget din Camera Deputatilor si Senat.



Florin Georgescu a fost validat pentru a ramane in functia de prim-viceguvernator al BNR si vicepresedinte al Consiliului de administratie, informeaza Mediafax.

Comisiile de buget-finante i-au validat, de asemenea, pe Leonardo Badea si Eugen Nicolaescu pentru functiile de membru al Consiliului de administratie si viceguvernator al BNR.

Ionut Dumitru, candidat independent pentru aceste functii, a obtinut doar voturile USR, nefiind validat.

"Vom indeplini mandatul pe care Parlamentul Romaniei ni-l va incredinta prin votul dumneavoastra si votul in Plenul Parlamentului de maine.Vom duce la indeplinire un program care se bazeaza pe aplicarea legii, care dirijeaza activitatea Bancii Centrale a Romaniei, pe indeplinirea mandatului pe care il are Institutia Bancii Nationale a Romaniei, dar si in urma unui obiectiv stabilit prin colaborarea cu Guvernul Romaniei", a declarat guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, potrivit Antena3.ro.