Andrei Caramitru, membru USR, este de parere ca Victor Ponta a mai avut o sansa, insa a pierdut-o in momentul in care a vorbit despre sustinerea unui candidat comun PSD - ALDE - Pro Romania.



"Nu am avut niciodata nici o incredere in Ponta. Evident. Dar daca era destul de clar ca e mitoman si are si o zona de ticalosie - mi s-a parut totusi un om cu intelect bun. Adica credeam ca ii merge mintea, ca nu e la nivelul unui Codrin Stefanescu sau Vasilica.

Am gresit. E si el prost. Cum sa te aliezi mai Victore cu Tariceanu si cu PSD acum? Dupa dezastrul lor electoral? Pai dispari ca partid omule. Nu te mai voteaza nimeni daca te pui langa astia. Mai bine stateai singur, aveai un discurs pro-European si atrageai incet incet oameni din PSD, era o strategie buna.

Acuma - efectiv nu mai contezi. Ai dovedit ca esti aceeasi mizerie ca si Tariceanu si dementii din PSD. Inca o data. Si vei pierde si vei iesi din scena de tot. Ai mai avut o sansa. S-a dus", a scris Andrei Caramitru pe Facebook.