Cristina Tarcea, nu si-a depus dosarul pentru functia de presedinte al ICCJ, singurul candidat inscris fiind Corina Corbu.



CSM a declansat, la finalul lunii mai, procedura de ocupare a functiei de presedinte al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in conditiile in care mandatul Cristinei Tarcea va expira in luna septembrie a acestui an.

Cristina Tarcea nu si-a depus candidatura pentru un nou mandat, singurul dosar inregistrat la CSM fiind cel al judecatorului Corina Corbu, au precizat surse judiciare, pentru Mediafax.

Corina Corbu a fost achitata definitiv de ICCJ in dosarul de coruptie in care a fost vizata si Gabriela Birsan.