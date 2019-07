Analistul politic Stelian Tanase sustine ca premierul Viorica Dancila "nu actioneaza de una singura", ci "exista niste oameni care gandesc pentru ea, care o conving, ca nu cred ca este neaparat usor de convins, cred ca este destul de incapatanata, cum se arata, cu aerul ei molatic, de pisicuta blanda".



"Eu nu cred ca Dancila e de capul ei. E foarte greu sa raspund la intrebarea asta (De capul cui este atunci?, n.r.) ca trebuie sa pun si probele pe masa, dar cand esti un jurnalist de 30 de ani si ai urmarit tot ce s-a intamplat in politica romaneasca si cunosti actorii, incepi sa le mirosi. Miroase a Servicii, interese externe, servicii SIE, interese externe pe o anumita aripa, au spus, 'Hai, domne, sa o aragem pe asta ca e usor de convins, si sa jucam si noi un joc in Romania'. Nu cred ca Dancila asa singura, de capul ei, sa faca politica Romaniei, se duce acasa si gandeste ce face maine Guvernul, nu cred deloc in acest scenariu. Una, ca nu o duce mintea...

Exista niste oameni care gandesc pentru ea, care o conving, ca nu cred ca este neaparat usor de convins, cred ca este destul de incapatanata, cum se arata, cu aerul ei molatic, de pisicuta blanda", a declarat Stelian Tanase, potrivit Realitatea.net.

Tanase: Daca PSD nu va avea un candidat la prezidentiale nu va supravietui

"A fost congresul agoniei PSD-ului. Candidatul PSD nu trece in turul doi si atunci aceasta echipa va fi sacrificata chiar de cei care au impins-o acum catre putere. PSD nu are nicio sansa sa castige prezidentialele.

Tehnica folosita de Dancila la congres a fost sa promita, ca in campania lui Dragnea, tot spiritul din sala mirosea a Dragnea, fantoma lui Dragnea era in Sala Palatului. Ei daca vor sa supravietuiasca, trebuie sa aiba candidat propriu. Plesoianu. Partidul poate sa iasa cu el, pentru ca la congres a avut un discurs, partidul rezoneaza cu el, e in linia Paunescu, Vadim Tudor asa", a mai spus Tanase.