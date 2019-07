Fostul premier Adrian Nastase dezvaluie ca dupa condamnare a fost tentat sa renunte la cetatenia romana, insa a renuntat ulterior la aceasta idee.



"Unii dintre colegii de blog poate nu stiu dar condamnarile mele pentru caciulite de campanie sau pentru termopane au avut un obiectiv politic foarte clar – scoaterea mea din teren si trimiterea mea in afara stadionului. In consecinta, unii membri ai conducerii PSD au spus: nu avem ce sa facem, schimbam statutul ( regulamentul) si cei condamnati nu mai pot fi membri ai partidului. Vreti sa comentez mai mult?!(...).

In loc de astfel de masuri, asistam de ani de zile la demascarea publica a unor abuzuri, regretabile, de altfel. Repet, inteligenta politica implica reorganizarea sistemului care produce prea mult span. Nu analiza continua a rebuturilor produse de acesta.

Problema esentiala nu este despre ce vor vorbi, in continuare, liderii PSD in legatura cu abuzurile si justitia, ci ce vor face in acest domeniu. Asumandu-si o strategie in domeniul justitiei, ca parte a guvernarii – pe care sa o construiasca impreuna cu legislativul si cu Csm.

Dupa condamnare, am fost tentat sa renunt la cetatenie pentru ca „statul paralel” rupsese legaturile cu mine. Era un gand de furie. Asa ca, ulterior, am renuntat la ideea asta. Erau de vina niste oameni. Dar pentru ca astfel de lucruri sa nu se mai intample, trebuie schimbat sistemul", scrie Adrian Nastase pe blog.