USR va decide la congresul din 13 iulie asupra candidatului pe care il va sustine la alegerile prezidentiale. In termenul regulamentar, patru membri USR s-au inscris in competitia interna, printre care si presedintele partidului Dan Barna.



USR este consecvent si isi respecta procedurile interne transparente pentru alegerea candidatilor la toate tipurile de alegeri. Toti membrii USR pot candida la alegerile interne, iar democratia interna stabileste castigatorii, se arata intr-un comunicat al USR.

Cei patru membri USR care s-au inscris in competitia pentru alegerea candidatului la prezidentiale pana la termenul limita votat de Comitetul Politic sunt presedintele USR Dan Barna, senatorul Mihai Gotiu si alti doi membri USR – Dumitru Stanca si Dragos Dinulescu. Dumitru Stanca este cadru militar in rezerva si membru USR Ilfov, Dragos Dinulescu este medic dentist si membru in Biroul Judetean USR Prahova.

Campania interna pentru alegerea candidatului USR la alegerile prezidentiale se va desfasura in perioada 1-12 iulie si va include prezentari si dezbateri, iar votul va avea loc la congresul USR care va reuni pe 13 iulie, la Bucuresti, 500 de delegati din toata tara.

Competitia interna face parte din procedurile statutar necesare ale USR, in paralel desfasurandu-se si discutiile in cadrul Aliantei USR PLUS pentru a identifica cea mai buna varianta de prezentare a Aliantei in urmatoarele alegeri.