Presedintele PNL, Ludovic Orban, a spus la la B1 TV, ca premierul Viorica Dancila nu este decat "un produs al lui Liviu Dragnea".



"Oricat ar incerca sa se dezica de Liviu Dragnea, oricat ar incerca sa arate ca este altfel decat Liviu Dragnea, Vasilica Viorica Dancila nu este altceva decat un produs al lui Liviu Dragnea. Cu toate metehnele, cu toate slabiciunile. Si, din pacate, un produs de slaba calitate. Aproape un rebut. E chiar, din punctul meu de vedere, imoral modul in care Dancila si cu echipa din jurul ei...Ca si Orlando e produsul lui Dragnea.

Sa ne aducem aminte ca Orlando executa la foc automat comenzile lui Darius Valcov, care veneau de la Liviu Dragnea. Orlando si-a pus semnatura pe Ordonanta 114, care este o catastrofa legislativa si care a reprezentat un atentat la economie, la sistemul financiar-bancar, la zona energetica, la pilonul 2 de pensii

Procesul acesta de cosmetizare pe care il incearca de doua-trei saptamani toata garnitura care a fost pusa in functie si care exercita puterea ca urmare a faptului ca au fost pusi in functie de Dragnea, este o operatiune perfida, o operatiune mincinoasa, in care de fapt ei incearca sa fardeze toate bubele pe care le au de la Liviu Dragnea si care, dupa parerea mea, nu are cum sa tina", a spus Ludovic Orban, potrivit Stiripesurse.ro.