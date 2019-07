Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, sustine ca aderarea Romaniei la Spatiul Schengen tine de o decizie politica, nu de respectarea rigorilor.



"Pentru Schengen, evident ca acolo este vorba de o decizie strict politica, nu are nimic de a face cu ceea ce inseamna respectarea de catre Romania a rigorilor pe care le are Spatiul Schengen.

Obiectivul nostru nu a fost acela de a obtine anumite beneficii din postura de presedinte al Consiliului Uniunii Europene, ambitia noastra a fost de a fi intr-adevar o tara capabila, un membru care doreste sa asigure consens pe cele mai multe dosare, lucru care s-a si vazut in practica. Tema respectiva este pe agenda Consiliului Afaceri Interne si Justitie, este o tema care toata lumea stie foarte bine, este un carusel in care din cand in cand se schimba cei care au rezerve in legatura cu admiterea noastra in Schengen, dn motive politice (...) Ar fi fost inutil (sa se forteze caruselul - n.r.), pentur ca jocurile sunt foatrte bine aranjate (...)",a declarat, luni seara, Teodor Melescanu, la Digi 24, citat de News.ro.

Ministrul de Externe spune ca acum Romania are o alta pozitie

"Problema e legata mai mult de ceea ce reprezinta Schengen-ul azi, este o institutie care se confrunta cu foarte mari probleme, o serie de state membre ale Schengen au introdus controalele la frontiera. In al doilea rand, se discuta foarte mult despre un nou Schengen si despre aranjamentul de la Dublin, cu azilul si asa mai departe. Deci ne aflam intr-o perioada in care se discuta putin despre ce va fi viitorul Schengen, viitoarea structura care va permite libera circulatie a cetatenilor. Deci cred ca, din punctul meu de vedere, chiar nu vad care sunt dificultatile foarte mari

Problema Schengenului este legata de transportul de marfuri, nu e legata de cetateni, oricare din noi poate sa mearga in orice tara a Uniunii Europene cu cartea de identitate. Deci nu e nicio problema", a mai spus ministrul.