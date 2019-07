Adriana Stoicescu, presedintele Tribunalului Timis, transmite un mesaj catre toti judecatorii din Romania prin care arata ca toti au fost participanti la "marea ipocrizie" dand mandate pe banda rulanta de teama protocoalelor secrete.



"Nevoia de adevar ar trebui sa ne scoata acum in strada.

Pentru ca toti am fost participanti la marea ipocrizie si prea putini cei care am spus adevarul.

Abuzurile nu ar fi existat daca nu erau cautionate de noi.

Noi, judecatorii, suntem cei care am emis mandate pe banda rulanta.

Noi, judecatorii, am dat incheieri de incuviintare a interceptarilor pe motive uneori cusute cu ata alba, fara prea multe cercetari si intrebari.

Noi, judecatorii, am tremurat cand portocalele ne amenintau ca ne leaga daca nu ne potolim cu controalele judiciare.

Noi, judecatorii, am tacut inca de la inceput, temandu-ne sa nu fim acuzati ca ne opunem glorioasei lupte anticoruptie.

Noi, judecatorii, ne-am pitit in birouri, crezand ce ni se servea despre „infractoarea cu ceas cu cuc”, despre „infractorul cu ferma de struti”, despre „infractoarea cu margele”, zambind cu superioritate pe la colturi, convinsi ca institutiile de forta sunt calea, adevarul si viata.

Si, mai ales, convinsi ca noua nu ni se poate intampla asa ceva.

Niciodata.

SRI putea sa incheie cu Parchetul General 100 protocoale

Nimic nu s-ar fi intamplat daca noi nu ne-am fi prefacut ca nu stim.

Si nimic nu s-ar fi intamplat daca am fi inteles cu adevarat, la timp, ca drepturile voastre nu pot fi un moft.

In loc sa facem asta, incalcam si azi flagrant reguli si legi, ne ascundem in spatele diverselor institutii, sperand ca asa ne protejam.

Ne prefacem din nou ca nu vedem sau nu intelegem ce se intampla, cand o mana de oameni sfideaza un sistem intreg, doar pentru a-si atinge meschinele scopuri.

Acoperim minciuna cu alta minciuna, rostogolind la nesfarsit pretexte puerile, menite sa va faca sa credeti ca ne pasa.

Mintim cu nonsalanta, refuzam sa ne facem treaba, cu riscul de arunca in aer o tara, doar pentru a ne pastra dreptul absolut si discretionar de a face ce vrem, fara sa dam socoteala.

Paradoxul acestei tari este ca are putini Judecatori si prea multi magistrati", a scris Adriana Stoicescu pe Facebook.