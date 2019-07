Presedintele PNL, Ludovic Orban, doreste ca in sesiunea extraordinara a Senatului sa se dezbata in procedura de urgenta proiectul de lege initial de liberali privind desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie.



"Biroul executiv al Partidului National Liberal a mandatat liderii grupurilor parlamentare sa solicite ca in sesiunea extraordinara sa se dezbata in Senat, in procedura de urgenta, proiectul de lege initiat de Partidul National Liberal, privind desfiintarea Sectiei speciale de cercetare a magistratilor. Readuc aminte ca proiectul de lege initiat de Partidul National Liberal a trecut de Camera Deputatilor, prin adoptare tacita si se gaseste la Senat. Ca atare, am mandatat senatorii PNL si evident si ceilalti colegi din Camera Deputatilor sa militeze pentru introducerea pe ordinea de zi in sesiunea extraordinara si pentru adoptarea proiectului de lege al PNL, privind desfiintarea Sectiei speciale.

Readuc aminte ca in urma sesizarii Partidului National Liberal adresate catre Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei, Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei a sesizat Comisia de la Venetia si Comisia de la Venetia a prezentat un punct de vedere clar, privitor la desfiintarea Sectiei speciale de anchetare a magistratilor, punct de vedere care se regaseste de altfel si in pozitia GRECO si in pozitiile exprimate de-a lungul timpului de reprezentantii Comisiei Europene", a afirmat Ludovic Orban, la finalul BEX al PNL, de luni, potrivit Stiripesurse.ro.