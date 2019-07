Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a declarat, la o conferinta organizata in cadrul unui proiect implementat de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ), in parteneriat cu Agentia Nationala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), din cadrul Ministerului Justitiei, ca recuperarea prejudiciilor si a produsului infractiunii reprezinta o prioritate pentru agenda publica.



Ministrul justitiei a salutat parteneriatul Ministerului Public cu Agentia Nationala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate in implementarea acestui proiect finantat cu fonduri europene.

"Recuperarea prejudiciilor si a produsului infractiunii reprezinta o prioritate pentru agenda publica, costul criminalitatii fiind resimtit de cetateni si reflectat inclusiv in modul in care este perceput sistemul judiciar, in ansamblu sau. De aceea, recuperarea fiecarui leu furat statului roman trebuie sa fie o prioritate", a declarat ministrul Ana Birchall in timpul lucrarilor.

Ministrul a punctat transpunerea instrumentelor de cooperare internationala in materie in ceea ce priveste masurile asiguratorii si confiscarea speciala sau extinsa, "fie ca vorbim de conventiile ONU privind coruptia sau criminalitatea transfrontaliera, fie de cele ale Consiliului Europei, ori de regulamentele si directivele europene".

Ana Birchall a lansat participantilor la conferinta invitatia de a contribui alaturi de conducerea Ministerului Public si ANABI la creionarea liniilor de actiune comuna pe termen scurt si mediu.

"In baza concluziilor acestui eveniment, Ministerul Justitiei, prin ANABI, va initia consultari cu toti partenerii institutionali in vederea promovarii si aprobarii unui cadru strategic unitar privind recuperarea creantelor provenite din infractiuni", a spus in incheiere ministrul justitiei, Ana Birchall.