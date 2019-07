Primarul municipiului Baia Mare, Catalin Chereches, a declarat luni, in urma comunicatului remis de Agentia Nationala de Integritate (ANI) referitor la existenta unei diferente nejustificate de 2,7 milioane lei intre averea dobandita si veniturile realizate de edil, ca suma reprezinta un imprumut declarat, acordat unui om de afaceri pentru achizitionarea unui trust de presa cu bani proveniti dintr-o donatie de 1,5 milioane euro primita de la mama sa, astfel ca nu are ce sa isi reproseze.



Primarul a sustinut, intr-o conferinta de presa, ca nu a primit raportul ANI si ca a aflat din presa despre acuzatiile care i se aduc.

"Am primit un mesaj din care reiese faptul ca ANI mi-a facut un raport in baza unei lucrari incepute in 17.02.2015, cu privire la o diferenta de aproximativ 500.000 euro, suma pe care am declarat-o in declaratia de avere ca fiind imprumut acordat de catre mine - declarat in 2017, in momentul in care am revenit in functia de primar al municipiului Baia Mare sau am revenit in exercitarea functiei -, suma pe care am imprumutat-o unui domn cu numele Span Cristian. (...) In 2013, respectivul domn Span achizitioneaza trustul de presa Emaramures, asa cum reiese si din declaratia data in fata instantei, din bani pe care i-am furnizat eu pe baza unui precontract, precontract pe care il au si cei de la ANI, si cei de la DNA, il are toata lumea, e public. Si s-a acordat pe parcursul anilor 2013 pana in 2015 o suma de 500.000 euro, respectiv suma despre care se vorbeste in acest comunicat, raport ANI pe care eu nu l-am vazut. Aceasta suma a fost acordata cu scopul de a obtine, ulterior, deci a fost acordata in avans pentru a cumpara servicii media. In precontract apare foarte clar obligatia de a furniza servicii media; daca nu se pot acorda servicii media la nivelul acestor sume, se compenseaza cu actiuni la societatea Emaramures, iar, daca nici aceste lucruri nu se intampla, se transforma intr-un imprumut dintre Catalin Chereches, respectiv persoana fizica Span Cristian, care a achizitionat trustul Emaramures", a explicat Chereches, potrivit Agerpres.

Primarul spune ca, odata revenit in functie, a mentionat in declaratia de avere imprumutul respectiv, iar omul de afaceri a sesizat ANI in legatura cu acest aspect.

Catalin Chereches considera ca actiunea ANI reprezinta "o manopera" prin care "DNA incearca sa-si acopere anumite ilegalitati pe care le-a facut" in dosarul penal in care a fost arestat preventiv.

"Bineinteles ca este o vulnerabilitate a DNA si a ANI. Prin aceasta manopera realizata de catre ANI, DNA incearca sa-si acopere anumite ilegalitati pe care le-a facut in dosarul penal in care am fost arestat preventiv. Bineinteles ca toate aceste entitati, ANI, DNA si altele sunt in subordinea sau sub controlul unor personaje care conduc alte institutii, tot cu trei initiale", a declarat primarul.

Chereches a explicat ca nu a depus la dosarul de evaluare al ANI punctul sau de vedere deoarece nu i s-au comunicat acuzatiile ce i se aduc.

Primarul spune ca exista toate justificarile in legatura cu acel imprumut si ca nu are ce sa isi reproseze, cu exceptia faptului ca s-a intors in tara dupa terminarea facultatii.

"Nu am nimic ce sa imi reprosez, exista toate justificarile. Ceea ce pot sa imi reprosez este un singur lucru: ca m-am intors in Romania in 2002, dupa ce am terminat facultatea la Viena. Daca as lua-o de la zero, in viata mea nu m-as mai intoarce in aceasta tara", a concluzionat Chereches.

Agentia Nationala de Integritate a anuntat, luni, ca a constatat existenta unei diferente nejustificate, in cuantum de 2,7 milioane lei, intre averea dobandita si veniturile realizate de primarul municipiului Baia Mare, Catalin Chereches.

"Agentia Nationala de Integritate a constatat existenta unei diferente nejustificate in cuantum de 2.741.026,318 lei intre averea dobandita si veniturile realizate de catre Chereches Catalin, primar al municipiului Baia Mare, judetul Maramures, in perioada 26 iunie 2012 - 31 decembrie 2017. Avand in vedere cele de mai sus, Agentia Nationala de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor din cadrul Curtii de Apel Cluj, in vederea inceperii actiunii de control cu privire la modificarile patrimoniale intervenite si veniturile realizate in perioada exercitarii functiei de catre Chereches Catalin", se arata intr-un comunicat al ANI.

ANI mai spune ca, intrucat in declaratiile de avere din data de 17 iulie 2017 (rectificata) si 15 iunie 2018 Catalin Chereches a declarat informatii neconforme cu realitatea, in speta un imprumut de 500.000 euro acordat in nume personal (in anul 2016), inspectorii de integritate au sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria Baia Mare, in vederea verificarii indiciilor privind savarsirea infractiunii de fals in declaratii in forma continuata, prevazuta de art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu aplicarea art. 35, alin. (1) din acelasi act normativ.

Catalin Chereches a fost informat despre declansarea procedurii de evaluare, drepturile de care beneficiaza (de a fi asistat sau reprezentat de un avocat si de a prezenta date sau informatii pe care le considera necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris), precum si despre existenta diferentelor semnificative, se afirma in comunicatul ANI.

Institutia a mai mentionat ca primarul din Baia Mare nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere in acest sens si precizeaza ca i-a transmis edilului sase solicitari de a prezenta date sau informatii relevante.