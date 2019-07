Presedintele PSD Viorica Dancila a declarat, la finalul sedintei coalitiei de luni, ca asteapta sondajele de opinie privind candidatii la alegerile prezidentiale.



"Am spus ca avem sondaje de opinie si pe masura ce vom primi aceste sondaje vom vedea ce formula imbratisam. (...) In politica trebuie sa existe democratie, poti sa negociezi cu orice partid, nu putem ingradi dreptul unui partid de a discuta cu alte partide", a spus ea, intrebata ce parere are despre discutiile dintre liderul ALDE si Victor Ponta, potrivit Hotnews.ro.

Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a precizat, luni, ca a discutat cu Victor Ponta despre propunerea acestuia ca PSD, ALDE si Pro Romania sa mearga in alegerile prezidentiale cu un candidat comun si considera ca aceasta ar fi "cea mai buna solutie".