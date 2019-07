Andrei Caramitru, membru USR, sustine ca "in trimestrul 4 vor taia tot ce se poate taia (au inceput deja): investitii, hartie igienica, buget de incalzire si lumina".



"Romania - cronica unui faliment anuntat. Si ce trebuie facut

Am scris deja in Ianuarie ca deficitul anul 2019 va fi de 5%. Ce se intampla acum? Exact ce am spus. Un dezastru total:



deficitul la sfarsitul lui mai e deja 1.4%. La mijlocul anului va fi de 2%. Deci 4% la sfarsitul anului



insa legea pensiilor mai adauga 8 miliarde lei costuri (aproape 1 la suta). Deci 5%



costul extra al legii pensiilor e asa, ca procent din PIB, anii urmatori: 2.4% in 2020, 5.8% in 2021, 8% in 2022. Care se Adauga la 4-5%. Colosal. Imposibil.

Ce se va intampla de fapt? In trimestrul 4 vor taia tot ce se poate taia (au inceput deja): investitii, hartie igienica, buget de incalzire si lumina. Tot.

De la anul - daca ii mai finanteaza cineva, vor arunca totul in aer inainte de alegeri. Daca nu, vor fi obligati sa creasca taxele (cel mai simplu va fi TVA-ul).

Dupa ce guvernul va fi schimbat, la anul, va fi obligat sa ia masuri dure. Vestea buna este ca se poate rezolva fara sa afectam decat 1-2% din populatie, ii lovim doar pe pesedistii favorizati:



taiate pensiile speciale, cumulul de salarii si pensii in sistemul public si 100-200 de mii de sinecuristi politruci din aparatul public. Economisim asa vreo 4-5 miliarde de EUR. 2-3 la suta din PIB.



taiem conductele de bani corupti (PNDL etc). Inca cel putin 1-2 la suta din PIB



simplificam si reducem taxele, dar crestem baza de impozitare si reformam ANAF-ul. Toate firmele si oamenii sa plateasca taxe decente, fara favoritisme politice ca pana acum (daca esti firma de casa a PSD esti protejat acum, daca nu te incarca cu controale si taxe)



legea pensiilor nu este posibila in forma actuala. Va fi schimbata. Pensiile trebuie sa creasca pentru cei cu pensii mici, nu si pentru cei cu pensii foarte mari. Se poate face asta si prin taxarea pensiilor mari, peste un anumit nivel (acum taxele sunt aproape 0).

Deci se poate. Insa daca nu schimbam repede guvernul asta, tara intra in faliment final, Venezuela", a scris Andrei Caramitru pe Facebook.