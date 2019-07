Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a declarat la iesire din sediul CSM, unde s-a amanat pentru a treia oara plenul, ca presedintele Consiliului are datoria de a incerca sa gaseasca conses pentru a iesi din impas.



"In realitate, tensiunile acestea, inteleg ca au existat cu multa veme inainte de participarea mea la prima sedinta CSM. Dupa cum ati observat live, nu numai ca ele continua, dar se agraveaza. Fac apel la presedintele CSM, pentru ca e rolul lui, de a incerca sa gaseasca conses si sa iesim din acest impas. (...) Am un sentiment de mahnire si este regretabil. CSM este garantul independentei justitiei. Sper ca acest rol sa fie exercitat in continuare", a declarat Ana Birchall, la iesirea din sediul CSM, potrivit Mediafax.

Chestionata despre relatia dintre ea si presedintele CSM, Lia Savonea, avand in vedere faptul ca tensiunea dintre ele este din ce in ce mai evidenta, Birchall a raspuns: "Vreau sa va spun ca nu prea inteleg tonalitatea de agresivitate. In continuare, sunt dispusa sa las tot ce a fost in trecut si orice discutie intr-o conotatie negativa. (...) I-am spus ca in mine are un partener de dialog, dar agresivitatea si a se spune altceva decat este in realitate sunt lucruri pe care nu am de gand sa le tolerez".