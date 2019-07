Sedinta plenului CSM a fost suspendata din nou, pentru a treia oara, din lipsa de cvorum. Nici de aceasta data rezultatul concursului pentru numirea Adinei Florea ca procuror-sef al Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie nu a fost validat.



"Este de acum ingrijorator. Este a treia sedinta fixata la care aproape aceiasi membri nu dau curs. Saptamana trecuta a fost lansata public o scrisoare, astazi e mailul meu a sosit, cam in aceiasi termeni, o scrisoare din partea acelorasi membri prin care se solicita sa fie scoase de pe ordinea de zi lucrarile care privesc Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ) cu motivarea nevoii de a se dezbate mai intai public raportele GRECO si raportul Comisiei de la venetia. Cred ca locul in care trebuie sa dezbatem aceste chestiuni este tocmai sedinta plenului si impreuna sa decidem daca punctele de amana sau nu.

Este regretabil, nu stiu in plus ce as putea sa spun. Cred ca este cazul sa cerem scuze colegilor si institutiilor fata de care noi avem astfel de atitudine", a anuntat Lia Savonea, conform Mediafax, potrivit Stiripesurse.ro.