Presedintele PSD Vrancea, Marian Oprisan, sustine ca toti social-democratii au decontat "greselile si orgoliile" unora dintre membrii de partid, iar "restabilirea seriozitatii, a maturitatii si a echilibrului sunt obligatorii".



"In legatura cu reactia unora, de la Congresul PSD, am cateva ganduri de impartasit! Nu pot sa spun ca m-a surprins, dar m-a intristat. O tristete care mi-a facut mult mai evident insa de ce am fost penalizati de romani la ultimele alegeri. Nu ne-a costat doar mesajul, ci si atitudinea. Am decontat cu totii greselile si orgoliile unora dintre membrii PSD, am primit etichete pentru gravele incalcari ale legii sau ale bunului-simt, am fost atacati si desconsiderati pentru ca am fi toti la fel.

Oprisan: Nu suntem toti la fel

Dar majoritatea celor care au ramas aici, crezand in continuare in acest partid pe care l-am vazut traversand vremuri si vremuri, sunt din ce in ce mai asemanatori in viziune si raspuns. Suntem din ce in ce mai hotarati sa nu mai permitem rabaturi de la minimele principii ale moralitatii si decentei!

Partea buna a intamplarii de ieri, partea care imi da speranta, este ca ne-am dat seama cu totii de aceste lucruri. De ieri cred si mai mult ca e nevoie de schimbare. Pentru colegii de partid, pentru membrii nostri din toata tara, pentru romani si pentru viitorul nostru, al tuturor, o sa fiu parte activa a acestei schimbari. Restabilirea seriozitatii, a maturitatii si a echilibrului sunt obligatorii- in discurs, in comportament si in actiuni. Pentru ca derapajele de la aceste principii - fie ele in partid, pe scena politica, in societate sau pe strada - ne costa scump si ne tin pe loc!", a scris Marian Oprisan pe Facebook.