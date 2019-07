Primarul PSD, Liviu Tomulea, a spus ca l-a huiduit pe Marian Oprisan la congresul PSD pentru ca "s-a dezis de Liviu Dragnea si acum le tine lectii de morala".



"Am fost acolo. Noi eram in randurile mai din spate. Nu pot sa zic ca au fluierat chiar toti primarii si delegatii din Timis, dar marea majoritate au fluierat. Aveti cuvantul meu de onoare ca s-a fluierat.

De ce? In primul rand pentru pozitia duplicitara a dlui Oprisan, multi au fost suparati ca s-a dezis de Dragnea si acum iar vine sa ne tina lectii de morala. Aia a fost supararea. Aia am auzit si cand am iesit afara la tigara. S-au suparat colegii de discursurile lui si de pozitiile duplicitare. Sincer, am fluierat si eu, am huiduit ca au huiduit toti. Nu ne asteptam la asa ceva, nu a fost nimic premeditat. Nu toata lumea are o parere buna despre dl Oprisan, cu tot respectul pentru experienta dumnealui in administratie.

Oprisan a venit sa zica cata dreptate a avut el cand a zis ca Dragnea nu a fost bun. Cand a fost dl Dragnea presedinte nu a avut curaj sa ia pozitie ferma in fata lui si nici macar prin presa nu am vazut. Asta a fost, asta s-a simtit intre colegi si asta e parerea mea. Nu toata lumea l-a huiduit, sa nu se inteleaga gresit. A fost si o chestie penibila, dar a fost si de val. Sincer, imi pare rau ca s-a intamplat, mai ales la un eveniment de asemenea anvergura", a spus primarul comunei Iecea Mare, Liviu Tomulea, pentru Stiripesurse.ro.