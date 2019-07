Premierul Viorica Dancila spune ca Guvernul nu va mai da nicio ordonanta pe Justitie, iar acest lucru inseamna ca nu va da ordonanta nici pentru desfiintarea Sectiei Speciale de investigare a magistratilor.



"Aici sunt persoane care se contrazic. Saluta un referendum ca guvernul sa nu mai dea ordonanta de urgenta pe justitie. Acum tot acele persoanele ne cer ordonanta de urgenta sa desfiintam sectia speciala. Deci trebuie sa se hotarasca, ori vor sa mai dam, ori nu vor sa mai dam. Dar eu am inteles mesajul alegatorilor, am inteles mesajul electoratului. Deci Guvernul Romaniei nu va da nicio ordonanta de urgenta pe justitie si asta insemnand ca nu va da nici o ordonanta referitoare la desfiintarea sectiei speciale.

Eu cred ca noi nu trebuie sa mai intervenim in Justitie si nu inteleg de ce se tem atat de multi de sectia speciala. Cred ca toti trebuie sa dam dovada de corectitudine. Daca cineva greseste in Romania trebuie sa si plateasca si cred ca acest lucru trebuie sa fie in toate domeniile, inclusiv in justitie", a declarat Viorica Dancila, duminica seara, la Antena 3, citata de News.ro.