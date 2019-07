Senatorul PSD Serban Nicolae afirma ca nu poate fi niciodata un oportunist si nu va face compromisuri conjuncturale, spunand ca lasa altora "politica momentului".



"A fost si Congresul extraordinar al PSD.

Vreau sa multumesc din tot sufletul celor care si-au pus increderea in faptele mele, in vorbele mele si in determinarea mea. Multumesc si celor care mi-au transmis admiratia pentru discursul rostit de mine, chiar daca, ulterior, au avut la vot o alta optiune.

Intre colegi nu e un schimb de tipul discurs contra voturi. Nici beneficii contra voturi. E vorba de incredere, onestitate si curaj. Sau ar trebui sa fie. Nu ma voi schimba acum. Nu pot fi niciodata un oportunist si nu voi face compromisuri conjuncturale. Las altora «politica momentului». In politica, eu voi continua sa actionez public, transparent, onest si cu buna-credinta. Si o voi face atata timp cat mai este nevoie si loc pentru asa ceva. Va asigur de tot respectul meu", a scris Serban Nicolae pe Facebook.