Senatorii PSD Serban Nicolae si Titus Corlatean au depus, in procedura de urgenta, la Senat un proiect de lege care prevede ca data de 4 iunie sa fie declarata Ziua Tratatului de la Trianon, in care autoritatile pot organiza sau desfasura manifestari si pot arbora drapelul Romaniei.

"Se declara ziua de 4 iunie Ziua Tratatului de la Trianon. In scopul marcarii Zilei Tratatului de la Trianon se organizeaza, la nivel national si local, manifestari cultural-educative si stiintifice consacrate constientizarii semnificatiei si importantei Tratatului de la Trianon. Autoritatile administratiei publice centrale si locale pot sprijini material si logistic din bugetele proprii, organizarea si desfasurarea manifestarilor. Fondurile destinate organizarii acestor evenimente pot fi asigurate din bugetele locale sau din bugetul autoritatilor si institutiilor publice. Organizatiile neguvernamentale si reprezentantii societatii civile pot sprijini manifestarile organizate de catre autoritatile administratiei publice centrale si locale.

Tratatul de Trianon a fost semnat la data de 4 iunie 1920 intre Puterile Aliate invingatoare in Primul Razboi Mondial si Ungaria, in calitate de succesor al Imperiului Austro-Ungar, stat invins in Primul Razboi Mondial. Tratatul a fost semnat in Palatul Marele Trianon de la Versailles de catre 16 state aliate (inclusiv Romania), pe de o parte, si de Ungaria pe de alta parte. Tratatul a intrat in vigoare la 26 iunie 1921 si este parte integranta a sistemului de tratate de pace de la Versailles, care au pus capat primei conflagratii mondiale si au confirmat de drept mutatiile intervenite in relatiile internationale, dupa lungi ani de conflict", arata initiatorii in proiectul de lege, potrivit Mediafax, citati de Hotnews.ro.