Presedintia Romana la Consiliul Uniunii Europene a reusit sa aduca, in domeniul economiei si societatii digitale, o contributie semnificativa politicilor si prioritatilor europene, pe durata mandatului fiind finalizate doua dosare esentiale pentru Piata Unica Digitala si dezvoltarea economica a Europei, potrivit ministrului Comunicatiilor si Societatii Informationale, Alexandru Petrescu.

"Astazi este ultima zi de mandat al Romaniei la Presedintia Consiliului UE, un mandat care a reprezentat un succes extraordinar si care a aratat capacitatea deosebita, valoarea, expertiza, ambitia si determinarea Romaniei de a fi un partener european serios, dedicat, implicat, activ si un promotor al valorilor si principiilor europene. In domeniul economiei si societatii digitale, Presedintia Romana a reusit sa aduca o contributie semnificativa politicilor si prioritatilor europene, atat din prisma prioritatilor curente, a abordarii provocarilor prezente si viitoare, dar si a viziunii strategice pentru viitor, astfel incat Europa sa fie competitiva la nivel mondial.

In domeniul economiei si societatii digitale, Presedintia Romana a finalizat doua dosare esentiale pentru Piata Unica Digitala si pentru dezvoltarea economica a Europei (directiva privind datele deschise si reutilizarea informatiilor din sectorul public, Programul Europa Digitala)", a spus Petrescu, intr-o declaratie remisa Agerpres.

Acesta a adaugat ca, pe durata Presedintiei, Romania a obtinut mandatul de negociere pentru dosarul privind centrele de competenta in domeniul cyber, a avansat semnificativ propunerea de regulament ePrivacy, a adoptat propunerea de decizie privind WRC-19, a adoptat documentul de viziune politica si strategica - Concluziile Consiliului privind viitorul Europei cu un grad ridicat de digitalizare dupa 2020: "Stimularea competitivitatii digitale si economice in intreaga Uniune si a coeziunii digitale", a adoptat Concluziile Consiliului privind capacitatea si capabilitatile de securitate cibernetica in UE, a finalizat procesul de amendare a mandatului HWPCI in contextul Deciziei si regulamentului Consiliului privind masuri restrictive de combatere a atacurilor cibernetice care reprezinta o amenintare la adresa Uniunii sau a statelor sale membre si a lansat discutii aprofundate privind 5G, inteligenta artificiala, masinile conectate etc.

"Pe langa succesele mentionate mai sus, ceea ce ma face sa fiu mandru de mandatul pe care Romania l-a avut pe parcursul celor 6 luni este calitatea si valoarea actelor si masurilor adoptate care s-au bucurat de sustinerea in unanimitate din partea statelor membre si de aprecierea actorilor europeni. Aceasta inseamna ca Presedintia romana si-a atins obiectivele nu numai din perspectiva numarului de dosare finalizate, dar si prin capacitatea exemplara si nivelul ridicat de profesionalism de care a dat dovada. As vrea sa urez succes colegilor finlandezi si in special ministrului pentru transport si comunicatii, doamnei Sanna Marin, careia, incepand de maine, 1 iulie 2019, ii voi preda stafeta Presedintiei Consiliului UE in domeniul digital", a mai afirmat Petrescu.