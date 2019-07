Liderul PSD Dambovita, Rovana Plumb, a declarat, ca PSD, sub conducere Vioricai Dancila, isi va recapta credibilitatea in fata alegatorilor.

"Toti suntem oameni, dar suntem diferiti si cu siguranta fiecare are propria abordare si propriul stil de conducere. Eu o cunosc pe doamna presedinte de 20 de ani. Sunt convinsa ca PSD sub conducerea doamnei Dancila si a intregii conduceri isi va recapata credibilitatea in fata alegatorilor. Cu siguanta va fi un lider foarte bun", a afirmat Rovana Plumb, la finalul Congresului extraordinar al PSD, intrebata cum va conduce partidul Dancila, in comparatie cu Dragnea, potrivit Stiripesurse.ro.

Intrebata daca este surprinsa de faptul ca Liviu Plesoianu a obtinut multe voturi pentru sefia PSD, desi s-a clasat pe locul al doilea, Rovana Plumb a raspuns: "Nu. Conteaza foarte mult discursul, conteaza modul in care te adresezi, felul in care crezi in ceea ce spui, numai ca acestea sunt momente politice importante. Partidul se conduce de obicei cu mult pragmatism politic".