Presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila, sustine ca nu ia in calcul o eventuala candidatura la alegerile prezidentiale din toamna acestui an.

Liderul social-democrat a declarat, sambata, ca PSD a comandat un sondaj in baza caruia ar putea fi desemnat candidatul pentru functia de presedinte al Romaniei, insa numele sau nu a fost inclus in acest studiu.

"Nu am luat in calcul acest lucru si, de aceea, in sondajele pe care le fac nu figurez decat in dreptul liderilor partidelor politice. Nu m-am gandit la acest lucru. Eu sper sa avem un candidat din randurile PSD si - de ce nu?- un candidat comun care sa aiba sansa si sa castigam alegerile prezidentiale. In sondaje am introdus si aceasta posibilitate. Am introdus numele celor care si-au exprimat dorinta pana acum de a candida, un candidat comun si un candidat din afara partidului, dar fara a nominaliza care este acest candidat", a afirmat Dancila, la Realitatea TV, citata de Agerpres.

Viorica Dancila sustine ca persoana desemnata de PSD pentru a candida la alegerile prezidentiale va ajunge in turul al doilea.

"Eu cred ca trebuie sa fim foarte atenti si sa mergem cu candidatul care are cele mai mari sanse pentru a castiga alegerile prezidentiale si, mai mult decat atat, candidatul care poate avea in spatele lui intreg partidul. Vom ajunge sigur in turul doi la prezidentiale. Este un obiectiv si avem o strategie, avem o alta abordare in cadrul PSD. Vom strange randurile si vom ajunge in turul doi la prezidentiale", a adaugat Dancila.