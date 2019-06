Presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila, a dezaprobat modul in care s-au manifestat unii dintre social-democrati atunci cand Marian Oprisan, liderul PSD Vrancea, a vrut sa ia cuvantul la congres.

"Am vazut acest lucru, eu dezaprob o astfel de manifestare. (...) Oricum, cine a facut acest lucru nu cred ca a procedat in mod normal, nu a procedat intr-un mod in care trebuie sa ne raportam la discursul unui coleg de partid", a spus Dancila, la congresul PSD, potrivit Agerpres.

Ea a adaugat ca nu crede ca Organizatia PSD Teleorman a avut o astfel de manifestare.

Despre reinscrierea lui Eugen Teodorovici in cursa pentru functia de presedinte executiv, Dancila a spus ca "este un lucru normal".

"Este un lucru normal. Asa cum am mentionat inca de la inceput, atunci cand am luat decizia sa avem un Congres pe data de 29, am spus ca pot participa toate colegele si toti colegii. Eugen Teodorovici si-a depus candidatura in termenul stabilit, ieri a spus ca nu mai candideaza, azi a revenit, trebuie sa dam sansa fiecarui coleg de a candida. Au fost mai multe situatii, asa nici domnul Plesoianu nu intrunea conditiile de a candida, nu avea in spate sustinerea organizatiei, dar acest lucru nu trebuie sa impiedice un coleg sa candideze. Cred ca este pentru prima data cand in Congres avem un numar atat de mare de candidati pentru toate functiile care au fost supuse votului", a punctat premierul.

Presedintele organizatiei Vrancea, vicepresedintele PSD Marian Oprisan a renuntat, sambata, sa-si sustina discursul in fata delegatilor la Congresul partidului, dupa ce a fost fluierat si huiduit de o parte dintre acestia.

Oprisan s-a inscris pe lista de vorbitori, dar in momentul in care a urcat pe scena a fost huiduit, iar unii dintre delegati i-au strigat: "Lasa-ne!".

"Se pare ca nu vor sa mai vorbim", a spus Marian Oprisan, parasind tribuna.