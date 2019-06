Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, unul dintre candidatii la functia de presedinte al PSD, a declarat sambata, la congres, ca partidul este in etapa in care trebuie sa explice, "fara aroganta si cu foarte mult bun simt", ca nu a vrut o Justitie pentru membrii sai si lider, ci a dorit sa stopeze abuzurile in acest domeniu.



"Am ajuns intr-un moment mai dificil. Dupa o guvernare in care rezultatele au fost pozitive, uneori chiar neasteptat de pozitive, am pierdut alegerile pentru Parlamentul Uniunii Europene si, fara indoiala, trebuie sa stam sa ne punem intrebarea: Cu ce i-am dezamagit pe oameni, ce anume trebuie sa facem sa-i recastigam, ce anume am gresit si cum sa ne corectam greselile pe care noi le-am facut? Pentru ca noi, impreuna, trebuie sa facem acest lucru si cred ca avem in noi si potentialul si forta sa indreptam lucrurile pe care le-am facut gresit. A fost o infrangere, am pierdut o batalie, dar cred ca nu am pierdut razboiul. De aceea, suntem in perioada in care trebuie sa strangem randurile si, fara aroganta si cu foarte mult bun simt, sa recastigam oamenii care ne-au dat cel mai mare numar de voturi in anul 2016. Putem sa facem acest lucru. (...) Cred ca suntem in etapa in care trebuie sa explicam oamenilor ca am vrut sa stopam abuzurile din Justitie. Nu am vrut o Justitie pentru liderul nostru sau pentru noi, cei din PSD. Acest lucru trebuie sa-l explicam", a declarat Ecaterina Andronescu, conform Agerpres.

Totodata, aceasta a subliniat importanta constructiei de autostrazi, care trebuie realizate "de-ar fi sa facem munca voluntara".

"Da, trebuie sa facem autostrazi. La 100 de ani dupa Marea Unire, avem obligatia sa legam provinciile tarii, Moldova de Transilvania, Transilvania de Muntenia, Muntenia de Moldova. Aceasta este o obligatia pe care si-a asumat-o premierul si asupra careia toti trebuie sa lucram, de-ar fi sa facem munca voluntara, sa realizam aceste elemente extrem de importante de infrastructura rutiera", a spus ministrul Educatie.