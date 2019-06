Vicepremierul Daniel Suciu, candidat la functia de presedinte executiv al PSD, a declarat, sambata, ca partidul trebuie sa castige inimile oamenilor inainte de a le mai cere votul si ca trebuie sa vorbeasca "din suflet si pentru suflet".

"Bine ati venit la sarbatoarea democratiei in PSD. Nu este nici tensiune, este pur si simplu o competitie de care acest partid chiar avea nevoie. (...) Am petrecut ultimele luni gandindu-ma si vorbind mereu despre ceea ce facem bine noi acestei tari. Intr-adevar, fac parte din Guvernul Romaniei si am vorbit mereu despre ceea ce facem bine. Acum, in schimb, trebuie sa vorbesc putin si de ce n-am facut bine noi ca partid. Se spune ca victoria are mereu mai multe moase si infrangerea este orfana. Daca PSD nu a castigat alegerile in 26 mai, sa stiti ca vina ne apartine noua tuturor. Si trebuie sa invatam din asta, si trebuie sa mergem din nou deschisi si inainte de a le mai cere oamenilor votul, trebuie sa le castigam inimile. Si inainte de a va cere dumneavoastra votul, eu chiar sper ca va voi cuceri inimile, pentru ca de aici pleaca tot", a spus Daniel Suciu, potrivit Agerpres.

El a adaugat ca PSD va mai pierde si alte alegeri, dar va si castiga.

"Suntem cu totii membrii unei familii foarte frumoase, care intr-adevar astazi pare ca ar fi la ananghie, pare ca suntem putin dezorientati pentru ca am pierdut niste alegeri. Stimati colegi, vom mai pierde niste alegeri, dar vom mai si castiga alegeri. Aceasta este soarta oricarui partid din democratie. (...) Am o foarte mare dorinta sa fac parte dintr-o echipa care intr-adevar vrea sa vorbeasca din suflet si pentru suflet si abia dupa aceea sa ne raportam la voturi. Aceasta este probabil marea miza a acestui congres, nu cine cu cine voteaza, cine pe cine a tradat, cine de ce s-a razgandit si cine l-a razgandit. Este extrem de sanatos ca un partid mare, cel mai mare din Romania, sa aiba capacitatea sa inglobeze discursuri curajoase, ca si al lui Liviu Plesoianu, probabil discursuri mai nervoase, ca unul dintre candidatii de la secretar general. Este loc in PSD pentru absolut toata lumea si asta trebuie sa intelegem. Romanii asteapta de la noi si cei 700.000 de membri nu sa ne mai certam intre noi -am facut-o destul si este unul dintre elementele care ne-a dus unde suntem", a mai spus Daniel Suciu.