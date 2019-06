Sorin Bota a anuntat ca a decis sa se retraga din cursa interna pentru functia de presedinte executiv al PSD, precinzand ca il va sustine pe ministrul Finantelor Eugen Teodorovici pentru aceasta pozitie.

"Am decis sa ma retrag si sa il sustin pe Eugen Teodorovici si ii rog pe toti cei de aici sa il voteze.

Toti candidatii s-au completat reciproc prin ideile pe care le-au spus pentru ca toti sunt cu adevarat oameni de stanga si social-democrati. Cred ca incepand de azi democratia in PSD a revenit. Credinta in progres si bunastarea, precum si democratia cea reala, nu cea participativa in care populatia e chemata in piata fara a oferi ceva in schimb. PSD a avut o evolutie tumulotoasa in ultimii ani. PSD are si trebuie sa pastreze in ADN-ul sau istoria partidelor muncitoresti, jertfa social-democratilor din inchisorile comuniste, precum si recunoasterea internationala obtinuta de PSDR la Paris. Poate reusim sa ne gasim busola pentru a merge pe drumul cel bun", a declarat Sorin Bota, sambata la Congresul PSD, potrivit Digi24.

Social-democratul a adaugat ca stanga a inceput sa fie divizata, iar PSD demonizat, precizand ca trebuie sa existe o competitie reala in partid si nu una pe grupuri de interese.

"Azi stanga a inceput sa fie divizata, PSD demonizat, pentru ca PSD nu a reusit sa fie inovator, sa capteze electoratul, fara iluzii personale si obsesii colective. Am utiat sa fim unitari in idei vorbe si fapte. E obligatoriu sa adunam in jurul nostru care sa dea greutate politica. Acestea se obtine fara a abdica de la valorile social-democrate. Nu se face ca acum cand e sufocat de impostori de oameni transferati ca la fotbal. Prea multi vin la placinte, iar la razboi stau in confortul lor de acasa. Competitia trebuie sa fie reala, nu pe grupuri de interese. Nu de pe 26 mai mi s-a luat albeata de pe ochi. Eu asa cred demult. O spun si am spus-o de multe ori si am avut demnitatea sa o fac de fiecare data. Poate aveam nevoie de un dus rece", a explicat Sorin Bota.