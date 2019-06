Senatorul PSD Serban Nicolae, candidat la functia de presedinte al partidului, a declarat, sambata, ca votul pe care il vor da delegatii la Congres este cel mai important din ultimii ani, cu referire la faptul ca de el va depinde si rezultatul alegerilor prezidentiale din acest an.



"Aceste alegeri de astazi nu sunt niste alegeri obisnuite. Votul pe care il dau delegatii la Congres este votul pe care il dati pentru fiecare din cei 100 sau 150 de colegi care sunt in tara si care nu au venit astazi alaturi de noi, dar care simt la fel ca noi. Alegerile de astazi sunt foarte importante pentru ca privesc urmatorii cinci ani, nu din viata partidului. Ne croim astazi un drum de unitate, de solidaritate, cu fruntea sus catre ceea ce urmeaza. E un congres extraordinar, nu e un congres asezat cu conferinte le nivel local, care sa mearga de jos in sus, cu analize pe toate palierele partidului pana la congres, ca forma noastra suprema de organizare. Sunt alegeri extraordinare si pentru ca avem alegeri prezidentiale peste cateva luni. Si acum, in aceasta sala, vom decide nu doar cine conduce partidul, ca echipa de conducere, ci daca mai vrem sa-i dam unui om inca cinci ani de vacante, sa-i dam Romaniei inca cinci ani de cap plecat la nivel european, la nivel international. Votul dumneavoastra de astazi din punctul meu de vedere este poate cel mai important vot pe care l-am dat in ultimii ani", le-a transmis Serban Nicolae, delegatilor prezenti la Congresul PSD, conform Agerpres.

Potrivit acestuia, PSD a acceptat prea mult "etichete" si "insulte".

"Trebuie sa fim cu fruntea sus, trebuie sa privim inainte, sa fim mandri de ceea ce am realizat. (...) Suntem aici si cerem respect si dam respect, suntem aici si cerem sprijin si dam sprijin, suntem aici si cerem loialitate si dam loialitate. Parteneriatele noastre sunt imbinate cu datoria noastra, dar si cu drepturile pe care ni le revendicam cu legitimitate", a mai spus Serban Nicolae.