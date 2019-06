Candidatul la functia de presedinte al PSD, Liviu Plesoianu, le-a transmis, sambata, delegatilor la Congresul partidului, ca indiferent cu cine voteaza, sa o faca astfel incat sa triumfe "adevarul, nu ipocrizia".

Plesoianu a spus ca a venit la Congres in camasa neagra pentru a povesti "un film horror in care toata lumea tace".

"Am hotarat sa vin fara costum, insa intr-o camasa neagra pentru ca vreau sa va povestesc un film horror care a rulat pe marile ecrane. Ca orice film horror tema este simpla: dintr-odata toti oamenii de pe pamant tac, toata lumea tace, nimeni nu mai scoate niciun sunet, colegii nu mai vorbesc intre ei, delegatii la congrese nu mai vorbesc intre ei, oamenii din aceeasi casa nu mai vorbesc intre ei. (...) La fiecare zgomot produs, la cel mai mic sunet emis, ca in orice film horror care se respecta apar niste monstrii rai si ii mananca pe oameni. Cum se termina acest film? Natura umana, natura lucrurilor face ca cei care au decis sa taca, din greseala, la moment dat, sa se impiedice de un obiect prin casa si sa produca un zgomot. Se intampla tot prin natura umana ca in timpul somnului constiinta sa lucreze si cineva sa mai vorbeasca in somn macar si atunci iar produce un zgomot si vin monstrii cei rai. Insa acest film are un final bun pana la urma pentru ca asumandu-si riscul sa vina monstrii cei rai, o parte dintre oameni, nu multi, e drept, isi asuma sa vorbeasca, sa comunice intre ei, sa gaseasca astfel punctele vulnerabile ale monstrilor celor rai", a spus Plesoianu, potrivit Agerpres.

El a sustinut ca la precedentul Congres toata lumea l-a aplaudat pe Liviu Dragnea, subliniind ca acum nimeni nu ii foloseste numele astazi.

"Eu aleg sa nu tac si va spun ceea ce cred ca trebuie spus: sentinta de condamnare a lui Liviu Dragnea, despre care cred ca trebuie sa vorbim, sa nu ne facem ca nu a existat, n-a fost in niciun caz intamplator fixata la o zi dupa alegeri, sper ca ne e clar tuturor acest lucru. Faptul ca a fost fixata la o zi dupa alegeri a insemnat doua lucruri: miza electorala - ceea ce e oribil - si trofeu electoral, ceea ce este de doua ori oribil. (...) O sa aleg sa nu tac si sa vorbesc despre ce i s-a intamplat lui Liviu Dragnea, o sa aleg sa nu tac sa vorbesc despre un om cu care nu am nicio legatura, nici macar numarul tau de telefon nu il am - Darius Valcov", a spus Plesoianu.

Acesta i-a indemnat pe delegatii la Congres sa voteze pentru curaj si nu pentru frica.

"Indiferent cu cine votati, sa votati ca la Congres sa triumfe adevarul, nu ipocrizia, sa triumfe curajul, nu frica, vorba omului liber, nu tacerea vinovata. Nu votati pentru Plesoianu, Serban, Andronescu, Dancila. Nu votati pentru PSD. Votati pentru Romania! Fie sa fim!", a incheiat Plesoianu.