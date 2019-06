Presedintele Aliantei Liberalilor Democratilor (ALDE), Calin Popescu Tariceanu, a lansat, sambata, la Congresul extraordinar al Partidului Social Democrat (PSD), un apel pentru desemnarea unui candidat comun la Presedintia Romaniei.



El a declarat, de la tribuna Congresului, ca Romania are nevoie de un presedinte puternic in contextul "vremurilor complicate din toata lumea".

"Va chem sa ducem la Cotroceni un presedinte adevarat, un presedinte al tuturor romanilor, nu doar al gastilor grupate in spatele sau, un presedinte care sa fie sensibil la nevoile celor multi, ale celor care sunt defavorizati de soarta (...) Nu trebuie sa ne mai permitem un presedinte al carui scop este doar realegerea lui, iar in numele acestei dorinte sa sacrifice tot: valori morale, independenta justitiei, libertatile si drepturile romanilor. Este timpul pentru un presedinte care sa ne uneasca si nu sa ne dezbine", a afirmat Tariceanu, potrivit Agerpres.

El a vorbit, de asemenea, despre un plan de actiune "care sa se concentreze pe educatie, sanatate si infrastructura", dar si despre modernizarea administratiei si descentralizare.

"Acest plan trebuie sa aiba proiecte concrete, termene si responsabili. Cine nu se tine de ele sa ne lase! Trebuie sa extindem dialogul si colaborarea cu partenerii sociali. Trebuie sa uitam sa mai dam legi si reglementari care nu sunt discutate profund si consistent cu ei. Trebuie sa indreptam efectele negative ale Ordonantei Guvernului 114. As dori foarte mult sa batem in cuie Codul fiscal, astfel incat firmele, oamenii sa poata sa isi construiasca planuri de afaceri pe termen lung. Vreau sa fim cei care modernizam cu adevarat administratia romaneasca. Nu trebuie sa lasam sa se incheie acest an fara sa avem planuri foarte bine puse la punct care sa digitalizeze administratia centrala. Timpul este prea scurt ca romanii sa si-l piarda stand la coada. Vreau sa fim curajosi si sa mergem mai departe cu descentralizarea, pentru ca soarele nu trebuie sa rasara numai de la Bucuresti. El poate sa rasara si de la Focsani, si de la Vaslui, si de la Bistrita, si de la Slatina, de oriunde din tara", a adaugat liderul ALDE.