Viorica Dancila a promis, in discursul sutinut la congresul PSD de sambata, ca guvernul va face "o autostrada cap-coada".

"Romanii ne spun ca nu am facut destule investitii in autostrazi, asa e. Am facut investitii in segmente, insa oamenii vor o autostrada de la un capat la altul. Ma angajez in fata dvs. ca vom face o autostrada cap-coada. Am demarat analiza pentru a vedea care este proiectul cel mai bine pliat pe dorintele romanilor. Il vom finanta de la bugetul de stat", a spus Dancila de la tribuna PSD, potrivit Hotnews.ro.

Congresul extraordinar al PSD are loc, sambata la Sala Palatului, iar social-democratii vor alege presedintele, presedintele executiv si secretarul general al partidului. Delegatii formatiunii vor valida noul statut si proiectul politic al formatiunii.