Presedintele Consiliului National al PSD, Mihai Fifor, a afirmat, sambata, la Congresul PSD ca, desi se simte o tensiune mare, nu va fi o lupta in PSD, ci o competitie deschisa, mentionand ca trebuie lasate orgoliile la o parte pentru incredere si solidaritate.

"Congresul PSD e cel mai important eveniment politic al PSD. In acest for se iau deciziile majore care trebuie respectate de PSD. Se simte, intr-adevar, o tensiune mare, ceea ce inseamna ca vom avea o competitie vie, democratica. Faptul ca sunt polemici inseamna ca PSD e un partid viu, deschis. (...) Va asigur ca nu va fi o lupta astazi, ci va fi o competitie deschisa, onesta, o competitie in care toti candidatii vor pleca de la aceleasi sanse. Indiferent cine va castiga si cine va pierde vor fi cu totii echipa PSD", a afirmat Fifor, potrivit Agerpres.

El a spus ca PSD este singurul din Romania care a propus un program tuturor cetatenilor romani.

"Este foarte important ca acesta sa fie momentul in care sa lasam tensiunile pentru dezbateri, iar dezbaterile sa duca la idei. Trebuie sa lasam orgoliile la o parte si sa aratam incredere, solidaritate, incredere pentru Romania si pentru romani. Este un mare interes pentru competitie, dar trebuie sa nu scapam din vedere ca la acest congres vor fi si alte momente importante pentru partidul nostru si pentru cetatenii Romaniei", a afirmat Fifor.