Codrin Stefanescu, candidat pentru functia de secretar general, a declarat ca vor fi surprize la Congresul PSD de sambata.

"Ori azi ne desprindem de trecut, ori mergem mai departe si nu uitam de lucrurile bune pe care le-am facut, nu uitam de colegii nostri la ananghie. Trebuie sa nu uitam de cei care au cazut la datorie de-a lungul timpului. Pe asta se va baza si discursul meu. Oameni care si-au petrecut zile si nopti in bataliile electorale, care si-au neglijat familia.

Trecutul nostru este unul plin de batalii, in care am castigat alegerile cu un program de care in mare parte ne-am tinut. E un trecut in care ne-au votat foarte multi romani. Ca secretar general al PSD nu am avut alte functii. Toata viata mea am stat la partid. Stiu foarte bine ce e in bucataria interna a partidului. Cred ca vor fi surprize la Congres. Fiecare delegat va vota cum ii dicteaza constiinta", a afirmat Codrin Stefanescu, potrivit Digi24.