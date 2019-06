Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, sustine ca numarul oamenilor nemultumiti de Viorica Dancila este mare.

"Este posibil ca doamna Dancila sa fie presedinte plin de astazi. Nu stiu ce vor spune oamenii de acasa, pentru ca n-am intalnit niciun om in partid care sa fie multumit de schimbarea de pozitie si de mesaj.

Numarul oamenilor nemultumiti de doamna Dancila este extrem de mare, daca vorbim despre oamenii de la baza. Se intampla ca oamenii din acest partid au fost tratati oribil.

In momentul de fata PSD si-a pierdut independenta, este dependent de tot felul de sfetnici pe care ii are doamna Dancila, unii oficiali, altii neoficiali. As vrea sa va spun ceva: cand a fost domnul Tudose am zis clar ca nu-l sustin pentru ca era omul serviciilor. Eu chiar am crezut in doamna Dancila, pentru ca atunci cand am fost la Bruxelles impotriva lui Kovesi, doamna Dancila a fost alaturi de mine. Ulterior, doamna Dancila a fost alaturi de mine pe scena mitingului impotriva abuzurilor. Acum nu-si mai aduce aminte nimic, spune ca a fost plecata 9 ani din tara. Asta a ales doamna Dancila, mea culpa, m-am inselat in privinta ei", a spus Liviu Plesoianu, potrivit Stiripesurse.ro.